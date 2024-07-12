«Был в шоке», — Куда исчезли миллиарды Юрия Шатунова?
Юрий Шатунов, знаковая фигура культовой группы «Ласковый май», на протяжении своей карьеры накопил поразительные 100 миллионов евро, что эквивалентно более чем десяти миллиардам рублей. Но, к сожалению, большая часть этих денег так и не оказалась в его руках.
В беседе с «KP.RU», Евгений Морозов, руководитель «Ру-концерт», объяснил, что причиной этому стали решения продюсера Андрея Разина, который вложил средства в приобретение 15 пансионатов в Сочи. Эти инвестиции, увы, оказались неудачными.
Морозов подчеркнул, что финансовое состояние Шатунова и его наследников могло бы быть намного лучше. Сегодня у семьи есть дом в Германии, квартира в Москве, культурное наследие и средства на банковском счете, но из-за невыгодных условий договора с Разиным все сложилось иначе.
Разин управлял финансами Шатунова, выделяя ему средства только на повседневные нужды и инвестировал остальные в недвижимость, рассчитывая на доходы. После ухода из группы Шатунов пережил непростые времена. Но после того как финансовые споры с Разиным были улажены, он построил себе дом в Германии и основал музыкальную студию.
Похороны Шатунова закончились скандалом из-за наряда вдовы
С 2010 года Юрий снова активно выступал на сцене, зарабатывая до 30 тысяч евро за выступление на корпоративах, что позволило обеспечить его семье комфортное существование. Шатунов скончался от инфаркта в 48 лет, оставив после себя богатое культурное наследие.
«Шатунов оставил нам столько замечательных песен, его голос всегда будет с нами. Пусть земля ему будет пухом. Жаль, что его жизнь сложилась так трагично»; «Печально слышать, что такие таланты как Шатунов страдают из-за алчности других. Кто знает, какие шедевры он мог бы создать, если бы у него было больше свободы и финансовых средств»; «Невероятно грустно, что Юрий не смог полностью насладиться плодами своего успеха. Такой талантливый человек и такая печальная история. Жаль, что он ушел так рано«, — обсуждают поклонники исполнителя.