«Был в шоке», — Куда исчезли миллиарды Юрия Шатунова?

Юрий Шатунов, знаковая фигура культовой группы «Ласковый май», на протяжении своей карьеры накопил поразительные 100 миллионов евро, что эквивалентно более чем десяти миллиардам рублей. Но, к сожалению, большая часть этих денег так и не оказалась в его руках.

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В беседе с «KP.RU», Евгений Морозов, руководитель «Ру-концерт», объяснил, что причиной этому стали решения продюсера Андрея Разина, который вложил средства в приобретение 15 пансионатов в Сочи. Эти инвестиции, увы, оказались неудачными.

Морозов подчеркнул, что финансовое состояние Шатунова и его наследников могло бы быть намного лучше. Сегодня у семьи есть дом в Германии, квартира в Москве, культурное наследие и средства на банковском счете, но из-за невыгодных условий договора с Разиным все сложилось иначе.

Разин управлял финансами Шатунова, выделяя ему средства только на повседневные нужды и инвестировал остальные в недвижимость, рассчитывая на доходы. После ухода из группы Шатунов пережил непростые времена. Но после того как финансовые споры с Разиным были улажены, он построил себе дом в Германии и основал музыкальную студию.

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С 2010 года Юрий снова активно выступал на сцене, зарабатывая до 30 тысяч евро за выступление на корпоративах, что позволило обеспечить его семье комфортное существование. Шатунов скончался от инфаркта в 48 лет, оставив после себя богатое культурное наследие.