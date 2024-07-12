Дима Билан приехал в Беларусь и одним поступком удивил сотрудников отеля

Известный певец Дима Билан посетил с концертом белорусский город Витебск и попал в неловкую ситуацию. Об этом пишет mk.ru.

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В Витебске музыкант остановился в одном из лучших отелей, расположенных в центре города. Артист потряс сотрудников гостиницы своим поведением. Несмотря на звездный статус, Билан со всеми общался приветливо и доброжелательно. Особенно исполнитель понравился сотрудникам местного ресторана, которые его обслуживали.

«Такой он простой. Просто прелесть!», — рассказывали они.



При этом Билан во время рабочей поездки отказался от главного блюда белорусской кухни — драников.

«Я не ел драники, потому что стараюсь жирное не есть. Я борщ вкусил», — объяснил свой отказ певец.



Ранее мы писали, что Дима Билан накричал на сотрудника сцены во время концерта из-за микрофона.

Также Билан похвастался фото с американским рэпером Канье Уэстом.