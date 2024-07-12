Долина вовремя среагировала и не приняла опасный букет фанатки

Певица Лариса Долина отказалась принимать букет на концерте в рамках «Курчатов феста» в Челябинске, передает KP.RU. По информации издания, поклонница протянула ей алые розы и белые лилии. Сначала певица наклонилась, чтобы взять цветы, но потом резко отдернулась. Она объяснила, что не может взять букет из-за аллергии.

Там лилии. Простите. Лилии мне нельзя! У меня аллергия на эти цветы. Я не могу взять, — объяснилась Долина.



Чтобы не обидеть поклонницу, певица предложила передать букет пианисту Олегу Аккуратову. Он подтвердил, что не страдает от аллергии, после чего принял презент. Букет пролежал у него на пианино до завершения выступления.

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Ранее продюсер Сергей Дворцов рассказал о гонорарах самых богатых певиц России, к которым он отнес Аллу Пугачеву, Ларису Долину, Надежду Кадышеву и Надежду Бабкину. По его словам, стоимость концерта Пугачевой в прошлом могла достигать 20 миллионов рублей. Выступление Долиной стоит от двух до пяти миллионов рублей. Бабкиной и Кадышевой платят от трех до семи миллионов рублей за концерт. Продюсер добавил, что, несмотря на пребывание в Израиле, Примадонна по-прежнему остается певицей с самым большим гонораром.