Волочкова подала в суд на Пенсионный фонд

Балерина Анастасия Волочкова в беседе с MK.RU рассказала, что подала иск на Пенсионный фонд. По словам артистки, учреждение потеряло 15 лет ее стажа. Звезда назвала себя примой всея Руси и главной балериной страны и возмутилась, что не может уйти на пенсию, которая ей была положена еще 10 лет назад.

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Мне 48 лет, балерины в России уходят на заслуженный отдых в 38 лет. У меня стаж 30 лет. А Пенсионный фонд не может найти 15. <...> Я хочу вам сказать, что я — прима-балерина всея Руси, как бы смешно это ни звучало. Я – главная балерина страны! Меня дети с 5 лет знают лично и любят. Я служу российскому балету. Я — единственная балерина чье имя гремит над страной, я — самый узнаваемый человек, — напомнила Волочкова.



Артистка отметила, что стаж у нее «украл» Большой театр, выдав мне трудовую книжку с неправильным серийным номером. Волочкова добавила, что пыталась решить этот вопрос мирно, однако ей это не удалось, поэтому она подала в суд.

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Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что звезда сериала «Счастливы вместе» Дарья Сагалова подала в суд на Театр на Мельникова в Москве. По данным канала, она требует вернуть 100 тысяч, которые с актрисы взяли «сверх» аренды концертной площадки для четырехчасовой постановки ее детской студии в конце мая.