Певица Нюша считает, что Алсу и бизнесмену Яну Абрамову нужно найти общий язык. Об этом сообщает NEWS.ru.

Весной 2024 года стало известно, что певицы Нюша и Алсу разводятся. Экс-возлюбленная Егора Крида не раз отмечала, что ей удалось сохранить дружеские отношения с супругом. По мнению Нюши, Алсу и Яну, расставшимся со скандалом, стоит найти общий язык.

«Я думаю, что нет сторон. Я за то, чтобы люди находили общий язык. Я за то, чтобы люди искали логичные решения разных вопросов», — высказалась певица.



Напомним, что ни Алсу, ни Ян не называют причину расставания. Поговаривают, супруги разводятся из-за измены бизнесмена с Анастасией Решетовой.

Алсу сделала неожиданное заявление после скандала с разводом

Ранее 33-летняя певица Нюша заявила, что они с Егором Кридом не чужие люди друг другу. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что актриса Агата Муцениеце назвала Яна Абрамова изменщиком и поддержала певицу Алсу.