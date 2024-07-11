Нюша рассказала, как относится к разводу Алсу и Абрамова

Люди должны находить общий язык и искать логичные пути решения проблем, заявила NEWS.ru певица Нюша (Анна Шурочкина), комментируя развод коллеги Алсу с бизнесменом Яном Абрамовым. На премьере фильма «Мадам Клико» она не решилась поддержать кого-то одного, заявив, что в этой ситуации «нет сторон».

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Я думаю, что нет сторон. Я за то, чтобы люди находили общий язык, я за то, чтобы люди искали логичные пути решения разных вопросов, — подчеркнула исполнительница.



Летом Алсу заявила о разводе с мужем, с которым провела последние 18 лет. По информации СМИ, артистка устала терпеть измены супруга. Через некоторое время после известия о расторжении брака звезды в прессе написали, что у Абрамова была связь с Анастасией Решетовой.

Сама Нюша также сейчас находится в бракоразводном процессе с предпринимателем Игорем Сивовым. Telegram-канал Mash писал, что артистка и бизнесмен отказались пойти на примирение. По данным канала, пара решила не сохранять семью и разойтись. По информации Mash, 15 июля они встретятся в мировом суде, чтобы определить, с кем останутся жить их двое детей. В публикации также указано, что у пары нет взаимных претензий друг к другу и они намерены остаться друзьями после официального развода.