Лянка Грыу отреагировала на слухи об эмиграции в США

Актриса Лянка Грыу высказалась по поводу слухов об эмиграции в США. Она заявила, что «было интересно» пребывать в другой стране и изучать культуру, язык, но последние три года артистка живет в России.

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На вопросы журналистов Грыу ответила во время посещения премьеры картины «Мадам Клико».

«Я живу в России уже три года», - сказала актриса. Ее слова приводит NEWS.ru.



Грыу заявила, что «обожает» путешествовать и ей хотелось увидеть что-то другое.

«Я постоянно прилетала в Россию, возвращалась обратно, прилетала в Италию», - поделилась знаменитость.



Грыу указала: за границей много знают о российской культуре и хорошо относятся к гражданам РФ. Там любят музыку Петра Чайковского, читают Иосифа Бродского.

В июне сообщалось, что Грыу улетела с сыном в США. Она радовалась возможности показывать мальчику мир.