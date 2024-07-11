12-летняя дочь Самойловой и Джигана начала работать официанткой

Дочь Джигана и Оксаны Самойловой начала работать официанткой. Об этом модель сообщила у себя в социальных сетях.

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«Ну что, сегодня наша старшая дочь пошла работать, первый день на работе. Она сбежала из дома. И мы такие: "Привет". Ари пошла работать официанткой. Мы рады. Очень гордимся», — сказали на совместном видео Джиган и Самойлова.



Сама 12-летняя Ариела рассказала, что пошла в ресторан, чтобы узнать все о работе официантом. Свою работу она оценила на 9,5 из 10.

«Нужно контролировать вес напитков, потому что они могут разлиться. Это сложно, перед гостями будет немного стыдно», — рассказала она.



Также дочь Джигана и Самойловой рассказала, что не хотела бы никогда не работать, потому что тогда не получится «нормально жить и обеспечивать себя». По ее мнению, нет самой легкой профессии, поскольку каждая из них сложна по-своему.