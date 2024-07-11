12-летняя дочь Самойловой и Джигана начала работать официанткой

Дочь Оксаны Самойловой и Джигана Ариела начала работать официанткой. Об этом модель сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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12-летняя дочь вышла на первую работу в ресторан. Родители «отправились на проверку», чтобы поддержать дочь.

«Она сбежала из дома. И мы такие: «Привет». Ари пошла работать официанткой. Мы рады. Очень гордимся», — рассказала Самойлова.



На днях Ариела выпустила последний трек, отказавшись дальше петь из-за хейта. Бизнесвумен посоветовала всем, кто писал ее дочери оскорбительные комментарии, в следующий раз представить на ее месте своего ребенка.

Жена артиста признавалась, что Ариелу также жестко критикуют за внешний вид. Девочка недавно сильно выщипала брови и продолжает их поддерживать в таком состоянии. Самойлова говорила, что ей тоже не по душе подобные эксперименты, но она не позволит никому обижать свою дочь. По словам блогера, в свой адрес она готова выслушивать любые оскорбления, но за детей может «порвать любого».

Звезда вместе с мужем растит трех дочерей и сына: помимо Ариелы, они воспитывают 9-летнюю Лею, 7-летнюю Майю и 4-летнего Давида. Самойлова отмечала, что очень любит маленьких детей и задумывается о пятом ребенке, но ее останавливает нехватка времени.