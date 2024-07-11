Павел Кашин лишился песен из-за позиции по СВО

Автор-исполнитель Павел Кашин, автор хитов «Город» и «Барышня», в результате мошеннической схемы лишился всех своих песен. Об этом пишет «Комсомольская правда».

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По его словам, схему провернула его старая знакомая и бывший директор Марианна Дубровская. Причиной для ее действий, заметил поэт, стало расхождение во взглядах на СВО: директор всячески препятствовала поездкам артиста в Донбасс.

В итоге, отметил Кашин, он прекратил сотрудничество с Дубровской. После разрыва она ушла, «забрав с собой все авторские права артиста».

Музыкант уточнил, что экс-директор подделала его подпись в заявлении, в котором он якобы просил просил перевести все авторские права на нее. Он добавил, что подпись на документе сделана дрожащей рукой. Кроме того, в день подписания заявления он не находился в Санкт-Петербурге.

В связи с инцидентом Кашин обратился с иском в суд, где ему «по не совсем понятной причине» отказали в иске. Певец констатировал, что намерен и далее бороться за свои права. В частности, в случае необходимости, планирует обратиться в Конституционный суд.