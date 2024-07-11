Лепс обратился к Лукашенко

Российский певец Григорий Лепс прибыл на «Славянский базар» в Витебске. В ходе торжественной церемонии вручения ему именной звезды на местной Аллее славы артист обратился к президенту Белоруссии Александру Лукашенко и назвал народы Белоруссии и России братскими, передает корреспондент NEWS.ru.

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Огромное спасибо белорусскому народу, огромное спасибо культуре белорусского народа, огромное спасибо всем тем, кто оцнил, надеюсь, по достоинству мой труд. Огромное спасибо президенту. Я уважаю ваш народ. Искренне считаю его братским народом, хотя являюсь грузином, но русского происхождения. Всем огромного счастья, всем здоровья, всего самого наилучшего, всем благополучия, — сказал Лепс.



Речь артист произнес на церемонии вручения ему именной звезды на Аллее славы, расположенной в террасе Летнего амфитеатра в Витебске. На лаконичной табличке из полированного гранита с символом фестиваля — цветком василька — золотистыми буквами высечено имя артиста и год вручения престижной премии.

Исполнитель хита «Рюмка водки на столе» появился в элегантном костюме с галстуком. По традиции, певец дополнил свой образ солнцезащитными очками. Награждение состоялось в рамках открытия международного фестиваля «Славянский базар», который стартовал 11 июля.