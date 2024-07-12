Умерла звезда фильма Стэнли Кубрика «Сияние» Шелли Дюваль

В США на 76-м году жизни умерла актриса кино и телевидения Шелли Дюваль. Об этом стало известно от её партнёра Дэна Гилроя.

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О причине смерти актрисы не сообщается, но известно, что она болела сахарным диабетом.

Шелли родилась в июле 1949 года в Техасе. Её дебют как актрисы кино состоялся в 1970 году. Она сыграла в комедии «Брюстер Макклауд» режиссёра Роберта Олтмена. Он был очарован актрисой и Дюваль сыграла в его последующих фильмах. За исполнение роли Милли Ламмурё в драме Роберта Олтмена «Три женщины» Шелли Дюваль была награждена призом за лучшую женскую роль на 30-м Каннском кинофестивале.

Но наибольшую известность ей принесла роль Венди Торренс, жены писателя Джека Торренса в исполнении Джека Николсона, который сходит с ума, в фильме режиссёра Стэнли Кубрика «Сияние» по роману Стивена Кинга.

В 1980-е удачными были роли в фильмах «Попай», «Бандиты во времени», «Франкенвинни».

В прошлом месяце умерла турецкая актриса Фатма Каранфиль, известная по роли в культовом многосерийном проекте «Великолепный век». А в апреле после продолжительной болезни скончалась российская актриса Инна Головина.