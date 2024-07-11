Актриса из Comedy Woman стала жертвой мошенников

Актриса из комедийного шоу Comedy Woman Надежда Сысоева сообщила, что стала жертвой мошенников. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

По словам Сысоевой, в результате звонка от мошенников она «слила им все свои данные». Как позже уточнила актриса, злоумышленники представились ей как операторы сотовой связи, после чего попросили продлить договор. После этого Сысоева назвала им пароль от своего личного кабинета

«Я 15 минут назад слила все свои данные мошенникам. Мне позвонили и развели. Вот сейчас бегу в МФЦ, менять все свои пароли», — заявила она в одном из опубликованных видео.



При этом разоблачение мошенников вышло совершенно случайно — собеседник Сысоевой попросил ее остаться на линии, но забыл выключить громкую связь, после чего начал разговаривать с подельницей. Из этого диалога актриса поняла, что стала жертвой злоумышленников, после чего сразу пошла в МФЦ для смены паролей.

Ранее житель Краснодара отдал мошенникам более 88 миллионов рублей.