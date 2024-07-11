СМИ: Бен Аффлек и Дженнифер Лопес развелись

Актер Бен Аффлек и певица Дженнифер Лопес развелись. Об этом сообщает Daily Mail.

Согласно информации таблоида, Аффлек окончательно избавился от обручального кольца. Данный факт заметили, когда он приехал в свой офис в Лос-Анджелесе.

При этом отмечается, что брак пары закончился еще «несколько месяцев назад», но актер продолжал все это время носить обручальное кольцо.

«Они расстались в марте. Несмотря на их семейные проблемы, Аффлек продолжает защищать Лопес», — сообщил источник таблоида.



Известно, что в настоящее время пара распродает произведения искусства из своего особняка на сумму в 60 миллионов долларов и выставила на продажу дом за 65 миллионов долларов.

Напомним, что Аффлек и Лопес начали встречаться еще в 2002 году, познакомившись на съемках фильма «Девушка из Джерси». На следующий год они обручились, но так и не поженились, расставшись в 2004 году. Весной 2021 года они возобновили отношения, а в 2022 году скрепили их браком.