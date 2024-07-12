Вокалист «Иванушек International» признался в романе с Жанной Фриске

Вокалист группы «Иванушки International» Кирилл Андреев вспомнил о своем романе с певицей Жанной Фриске и назвал причины их расставания. Об этом он рассказал в посвященном артистке документальном фильме, вышедшем на YouTube-канале «МузТВ».

«Закрутились гастроли, съемки. Поэтому двум артистам очень сложно вдвоем существовать в одном пространстве», — объяснил Андреев.



Певец добавил, что несмотря на то, что в российском шоу-бизнесе есть пары, которые подолгу сохраняют отношения, у него с Фриске этого сделать не получилось. После расставания Андреев не поддерживал отношения с артисткой.

Ранее стала известна судьба московской квартиры Жанны Фриске.