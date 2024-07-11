Ким Кардашьян пожаловалась на проблемы с детьми от Канье Уэста

Американская модель и предпринимательница Ким Кардашьян рассказала о проблемах в отношениях с детьми от экс-мужа Канье Уэста. Об этом она рассказала в новом выпуске шоу «Семейство Кардашьян».

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Знаменитость призналась, что была вынуждена обратиться к психотерапевту из-за проблем в отношениях с наследниками. Она уточнила, что впервые в жизни решила прибегнуть к помощи специалиста.

«И я просто… я не могу. Я вкладываю всю себя во все остальное, и это должно быть моим самым лучшим временем. Так что мне просто нужно пережить тяжелые времена нытья и плача», — поделилась бизнесвумен.



Напомним, Ким Кардашьян официально рассталась со своим бывшим супругом Канье Уэстом в марте минувшего года. У модели и рэпера четверо детей: 10-летняя Норт, 8-летний Сейнт, 6-летняя Чикаго и 4-летний Псалм.

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян хочет найти бойфренда со статусом миллиардера.

Также Кардашьян рассказала о проблемах со здоровьем.