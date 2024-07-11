Беременная Погребняк пострадала после отдыха в Турции

В июне этого года бывшая супруга футболиста Павла Погребняка Мария рассекретила свою четвертую беременность. Участница приключенческого реалити-шоу «Сокровища императора» ждет малыша от нового возлюбленного. Личность мужчины на данный момент остается загадкой.

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Около недели назад Погребняк отправилась на жаркий турецкий курорт. Мария наслаждалась отдыхом и активно делилась с поклонниками отпускными фотографиями в купальнике. Сегодня 35-летняя знаменитость вернулась на родину.

В самолете с беременной Марией случилась неприятность — она простудилась под кондиционерами. Помимо прочего, у блогера прихватило спину. Теперь Погребняк необходима консультация доктора.