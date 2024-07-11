«Еду к врачу»: беременная Погребняк пострадала после отдыха в Турции
В июне этого года бывшая супруга футболиста Павла Погребняка Мария рассекретила свою четвертую беременность. Участница приключенческого реалити-шоу «Сокровища императора» ждет малыша от нового возлюбленного. Личность мужчины на данный момент остается загадкой.
Около недели назад Погребняк отправилась на жаркий турецкий курорт. Мария наслаждалась отдыхом и активно делилась с поклонниками отпускными фотографиями в купальнике. Сегодня 35-летняя знаменитость вернулась на родину.
В самолете с беременной Марией случилась неприятность — она простудилась под кондиционерами. Помимо прочего, у блогера прихватило спину. Теперь Погребняк необходима консультация доктора.
«В самолете я простыла. У меня очень сильно болит горло, даже сложно говорить, заложен нос. Видимо, это из-за кондиционеров. А еще, я когда летела в самолете, ощутила сильное давление. У меня прихватило спину, вступило в поясницу. Сейчас я еду к врачу — сдавать анализы и узнавать, чем мне лечиться», — пожаловалась Мария Погребняк на странице личного блога в Сети.