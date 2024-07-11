Варум объявилась в Сочи после слухов об отъезде из России

Певица Анжелика Варум посетила семейный образовательный форум супруга Леонида Агутина в Сочи, впервые за долгое время появившись на публике, пишет Woman.ru. Артистка выступила на церемонии закрытия с несколькими песнями, в том числе с «Ля-ля-фа».

Варум выбрала для мероприятия широкие белые брюки и полупрозрачную блузу жемчужного оттенка. На ней почти не было аксессуаров, кроме золотых часов. Весной появилась информация, что Варум покинула Россию и переехала к дочери в США. Однако ни она, ни ее супруг это не комментировали.

До форума в Сочи Варум посетила международный вокальный конкурс МАТС Николая Агутина в Москве, где номинанты не только выступали на сцене, но и участвовали в различных встречах со звездой. Певица вручила награды победителям, а также предложила им бесплатное обучение в Международной консерватории музыки имени Николая Агутина и фотосессию для их портфолио.

Ранее продюсер Евгений Бабичев заявил, что Леонид Агутин стал реже выступать из-за возраста, артист «уже немолод», чтобы придерживаться «бешеного гастрольного графика». Он отметил, что певец может подрабатывать на корпоративах, так как за них больше платят. При этом, по словам продюсера, в творчестве артиста «нет простоя».