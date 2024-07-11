В Сети опубликовали кадры резко постаревшей Пугачевой

В Сети появилось видео, на котором Алла Пугачева с детьми и неизвестным мужчиной прогуливается по Юрмале.

Многих пользователей Сети шокировал внешний вид певицы. На кадрах 75-летняя Пугачева выглядит заметно постаревшей и «скрюченной», передает Life.

На видео Пугачева гуляет с заметно подросшим сыном Гарри. Вместе с ними был замечен неизвестный мужчина. Комментаторы назвали примадонну «скрючившейся старушкой», отметив, что она больше похожа на бабушку подростка, но никак не на мать.

© кадр видео

Напомним, Пугачева в соцсетях опубликовала фото с окровавленным ребенком на руках у женщины.

«Бог терпелив, но всему есть предел», – заявила она в подписи к снимку.



Депутат Госдумы Алексей Журавлев (партия «Родина») считает, что Пугачеву следует включить в список иноагентов. Он также заявил, что ее необходимо лишить имущества за дискредитацию российской армии.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя пост Пугачевой, выразила уверенность в способности Бога обойтись без советов певицы.