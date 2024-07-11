Боня рассказала о парных родах с Алексом Смерфитом

Телеведущая Виктория Боня рассказала о парных родах с миллионером Алексом Смерфитом после слухов о его романе с американской супермоделью Алессандрой Амбросио. Ее слова из нового выпуска RUTUBE-шоу «Злые языки» цитирует Peopletalk.

«Мой супруг был все это время у моей головы. Когда попробовал подойти посмотреть на сам процесс, доктор его вернул на место. Поэтому мужчина, если он хочет присутствовать при родах, должен всегда находиться у головы», — начала Боня.



Она также отметила, что заранее была готова к родам, поэтому они прошли легко.

«Я рожала божественно. За три недели начала читать форумы, кто как рожал, и наткнулась на историю, где рассказчица проспала все роды. Я тогда подумала, что мне это подходит. И во время родов я постоянно засыпала — я себе это запрограммировала, и мне так это понравилось. В итоге я родила за 30 минут — без эпидуральной анестезии», — рассказала бизнесвумен.



Только вчера Виктория Боня отреагировала на слухи о романе бывшего с американской супермоделью. Накануне Алессандру Амбросио в бикини засняли на отдыхе с бывшим Виктории Бони. Модель и бизнесмен отдыхают вместе на Ибице.

Виктория Боня семь лет состояла в отношениях с сыном ирландского миллионера Майкла Смерфита, с которым познакомилась в Монако. Модель после трех месяцев романа призналась Алексу, что хочет детей. По воспоминаниям блогера, бизнесмен адекватно воспринял ее слова и заявил, что не против ребенка. В 2012 году у пары родилась дочь Анджелина.

1 марта Виктория Боня сообщила, что уже полгода не может приехать в Монако. Как оказалось, в августе 2023-го у блогерши истек срок действия вида на жительство. Знаменитость должна была заняться переоформлением документов в сентябре, однако не смогла этого сделать из-за блефаропластики. 21 мая Боня вернулась в Монако. Она пожаловалась на засохший сад в своей квартире.