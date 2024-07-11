Рязанова прокомментировала поведение Макаревича*

Народная артистка РФ Раиса Рязанова высказалась о поведении уехавших из РФ артистов, в частности о певце и лидере группы «Машина времени» Андрее Макаревиче*.

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После начала специальной военной операции на Украине, рок-музыкант переехал в Израиль, а после, начал активно критиковать Россию, участвовать в фестивалях, наделенных на сбор средств ВСУ.

— Хочется спросить его: Андрей, а что с совестью у тебя? Что с душой? Это ведь самого себя не уважать — плохо говорить о своей стране, где ты родился, где твои предки похоронены, — заявила Рязанова.



Актриса объяснила, что никогда «особой любви не испытывала» к творчеству музыканта, но сейчас, его поведение просто возмущает, передает aif.ru.

Макаревичу* грозит уголовное преследование и два года лишения свободы за нарушение правил деятельности иностранного агента. Также внимание правоохранительных органов привлекло общение артиста с пранкерами Вованом и Лексусом, которые представлялись украинским президентом Владимиром Зеленским.

Ранее Макаревич* посвятил песню участникам специальной военной операции на Украине, в которой оскорбил их. Артист сейчас живет в Израиле, продолжая оттуда делиться своим творчеством.

*Признан иноагентом на территории России.