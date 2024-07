Музыкант групп Red Hot Chili Peppers и Pearl Jam насмерть сбил человека

44-летний Джош Адам Клингхоффер, американский мультиинструменталист и продюсер, известный по работе в Red Hot Chili Peppers, насмерть сбил пешехода. Об этом сообщает TMZ.

Адвокат артиста трактует произошедшее как "трагический несчастный случай" и акцентирует, что, сбив человека, Джош немедленно остановился и позвонил в 911. Подчеркнуто: исполнитель оставался на месте ДТП до прибытия полиции и "скорой" и всесторонне сотрудничает со следствием.

Трагедия произошла в Калифорнии весной. Музыкант сбил 47-летнего Исраэля Санчеса, шеф-повара, переходившего дорогу по пешеходному переходу. Жертву протащило по асфальту, Санчес получил травму головы, что и стало причиной его смерти. В Сети опубликовано видео ЧП с камер наблюдения.

В судебном иске, поданном дочерью погибшего, отмечено, что артист даже не притормозил перед пешеходом, так как, по всей видимости, отвлекся за рулем - предположительно, на разговор по мобильному телефону. Задержания произведено не было - в настоящее время Клингхоффер находится в концертном туре с Pearl Jam.

Портал обратился за комментариями к представителям артиста, но их не последовало.

Клингхоффер, самый молодой член Зала славы рок-н-ролла, играл в "Перцах" с 2009 по 2019 год. Помимо RHCP, Джош гастролировал и записывался как сессионщик с Пи Джей Харви, Винсентом Галло, The Bicycle Thief, Butthole Surfers, Golden Shoulders, Thelonious Monster, The Insects, The Format, Warpaint, Sparks, другими.