Айза рассказала об исполнившейся фантазии

Певица, дизайнер и бывшая жена российского рэпера Гуфа Айза-Лилуна Ай (Анохина) сообщила, что исполнила свою давнюю фантазию и купила земельный участок на острове на берегу Индийского океана. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.

Айза рассказала, что за свою жизнь она преодолела много трудностей, которые закалили ее. Пройдя через череду неудач и прислушавшись к себе, она поняла, что хочет жить так, как ей подсказывает сердце — вдали от городского шума и суеты, в вечном лете, с домом, из окон которого открывается вид на океан, с качелями и садом, «где дикий пляж и полнейшая нирвана».

«И моя мечта сбылась: я своими руками и ногами в 39 лет осуществила ту самую фантазию, которая убаюкивала меня в тяжелые ночи. Я стала владельцем земли на острове мечты с видом на океан. Я стала владельцем земли, где скоро будет дом, так близко к бирюзовой воде, что мне нужно будет всего лишь пройти два шага, чтобы окунуться с головой», — поделилась радостью Анохина.



Айза призналась, что чувствует себя счастливой, поскольку рискнула осуществить свою мечту и не сдалась, а также потому, что ее сыновьям не придется много лет копить на собственную недвижимость.

«Я всю свою жизнь совершала глупые, инфантильные поступки. Но все давно изменилось и изменилась я. Но одно осталось неизменным — это фантазия о доме на берегу Индийского океана. Хоть тут я себя не предала. Буду ждать ваши поздравления», — заключила звезда.



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