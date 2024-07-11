Алана Мамаева призналась, что издевалась над бывшими мужьями

Блогер Алана Мамаева призналась, что применяла физическую силу против бывших возлюбленных. По ее словам, со вторым мужем, футболистом Павлом Мамаевым часто случались ссоры, которые переходили в драки.

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Однажды, в порыве гнева Алана даже разбила любимую игровую приставку Павла и ударила молотком по его дорогостоящему автомобилю, разбив заднее стекло.

«Я не просто разбила приставку, а раскрутила большой блок, мужики поймут, и внутри все сломала, перерезала все провода, все сделала и закрутила обратно, чтобы он был сверху целый… Позвонила своему компьютерщику и спросила, что нужно уничтожить в этом блоке, чтобы ничего не сохранилось», - разоткровенничалась блогер в интервью Алене Жигаловой, добавив, что после этого они развелись.



Также Алана не стала скрывать, что доставалось от нее не только Павлу, но и первому мужу, которого она била ковриком с иголками по лицу, сообщает Telegram-канал «Звездач».

Ранее Алана Мамаева заявила, что временами считает себя толстой. При росте 178 см она весит всего 50 кг.