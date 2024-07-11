Кэти Перри выпустит новый альбом

Американская певица Кэти Перри анонсировала седьмой студийный альбом «143». Исполнительница выпустила лид-сингл Woman's World (2024), а также показала в соцсетях три трека, два из которых — это фиты с рэп-артистами 21 Savage и Doechii. Релиз намечен на 20 сентября.

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О предстоящем полноформатнике Кэти рассказала во время прямой трансляции.

«За последние восемь лет я говорила о двух альбомах: танцевальном и акустическом. Акустический я еще не записала. Что ж, мы не перестаем писать, но я наконец-таки закончила танцевальный альбом, который всегда хотела сделать», — приводит слова певицы Variety.



По словам звезды, пластинка будет очень энергичная, с летним вайбом и высоким BPM (темпом).

«У нас только что прошла семейная вечеринка под одну из песен, и в ней столько радости, любви, света», — отметила артистка.



Предыдущий лонгплей Кэти, Smile, вышел в 2020-м. Он получил противоречивые отзывы критиков, которые сочли альбом банальным.

Прошлым летом Перри сообщила, что активно пишет новый материал, который берет начало от «безусловной любви».