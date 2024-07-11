The Killers прервали концерт, чтобы отметить победу Англии в полуфинале Евро

Американская рок-группа The Killers остановила концерт на лондонской арене O2, чтобы отпраздновать победу Англии в полуфинале чемпионата Европы по футболу. Команда обыграла сборную Нидерландов со счетом 2:1.

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Исполнив 10 песен, The Killers прервались на просмотр матча, передает NME. После того как Англия одержала победу, под бурные аплодисменты были выпущены красно-белые серпантины. Затем коллектив исполнил свой главный хит Mr. Brightside (2003).

В финал Евро-2024 вышли Англия и Испания. Решающая игра турнира состоится 14 июля в Берлине.

Ранее HiFi-стриминг Звук опубликовал аудиоконтент, посвященный этому спортивному событию. В него входят подкасты с послематчевыми обзорами каждого игрового дня чемпионата, плейлист с самыми яркими треками прошлых турниров, а также музыкальные подборки от ведущих и комментаторов.