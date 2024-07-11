Российский певец Оскар, популярный в нулевые, лечился в психиатрической клинике, а сейчас бродяжничает на Брайтон-Бич в Нью-Йорке, несмотря на все попытки семьи и поклонников ему помочь. Об этом со ссылкой на сестру исполнителя пишет Telegram-канал Shot.

По словам сестры Оскара (реальное имя певца Шамиль), он ходит по Брайтон-Бич и сидит на улице, несмотря на то, что семья оплатила ему квартиру.

Поклонники творчества Оскара, получившего в 2001 году премию «Золотой граммофон» за песню «Между мной и тобой», также предлагают ему помощь, но, по словам местных жителей, он берет только деньги и сразу уходит.

После переезда в США Оскар объявил себя женщиной* и пытается строить новую карьеру. Сестра певца рассказала, что он «лечился в психиатрической больнице, а держать связь с ним непросто, так как ему постоянно кажется, что за ним следят», пишет канал.

Ранее в интервью изданию «Открытые» певец Оскар, назвавший себя после каминг-аута Скарлетт*, среди прочего рассказал, что с детства любил одеваться, как девочка, никогда не интересовалась мужскими видами спорта, например, футболом, а в школе его называли Мадонной.

* «Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистской организацией и запрещено на территории РФ.