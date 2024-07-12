Ведущая свадьбы Алсу и Абрамова заступилась за Решетову

Ведущая свадьбы певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова Елена Ханга заступилась за модель Анастасию Решетову, которую подозревают в связи с бизнесменом. Ханга возмутилась тем, что в подобных случаях «всегда осуждают любовницу», а мужчина «не при делах», передает Super.ru.

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Мне было особенно обидно читать это в новостях, поскольку когда-то я была ведущей на свадьбе Алсу и Яна. Это была единственная свадьба, которую я согласилась провести, потому что ребята казались мне идеальной парой. Когда-нибудь все узнают, что на самом деле произошло, но эта история навела меня на рассуждения. А кто вообще в подобных случаях виноват в распаде семьи и почему всегда осуждают любовницу, а мужчина «не при делах»? — задалась вопросом Ханга.



По мнению 62-летней звезды программы «Принцип домино», критики достойна не столько любовница, сколько сам мужчина, решившийся на предательство. Ханга заявила, что посторонняя женщина не должна беречь чьи-то семьи и думать о благополучии чужих детей.

Думаю, что чужую женщину обвинить всегда проще. Но с чего она должна беречь чьи-то семьи, думать о чужих детях? Хотя никаких «клятв», в отличие от семейного мужчины, не давала, в любви не признавалась и ответственности за семью не несла, — порассуждала она.



В июне Алсу заявила о разводе с мужем, с которым провела последние 18 лет. По информации СМИ, артистка устала терпеть измены супруга. Через некоторое время после известия о расторжении брака звезды в прессе написали, что у Абрамова была связь с Анастасией Решетовой.