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Солист группы «Любэ» рассказал, где он любит отдыхать

Николай Расторгуев, солист группы «Любэ», поделился своими предпочтениями относительно места отдыха после концертов. Вместо известных курортов за границей, он предпочитает живописные места в селе Троицкое округа Мытищи, где он проживает.

Солист группы «Любэ» рассказал, где он любит отдыхать
© АГН Москва

Расторгуев утверждает, что проводит свой отдых в основном рядом с домом. Фронтмен группы «Любэ» рассказал, что в окрестностях этого поселения есть знаменитое Клязьминское водохранилище, по набережной которой он любит прогуливаться в свободное от творческой деятельности время.

— Мое самое любимое место отдыха – это мой дом. Вот я живу в Подмосковье и мне нравится отдыхать именно здесь, мне другие места, а особенно какие-то Бали или Мальдивы, не нужны, — заключил артист в интервью Regions.

С наступлением лета звезды нашего шоубизнеса отправились в отпуска. И что примечательно: в этом году они массово выбирают не заморские песчаные пляжи, а российские города. Артисты рассказали «Вечерней Москве», где они путешествуют и сколько денег тратят на поездки.

Шоу-бизнес
Николай Расторгуев