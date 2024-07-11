Солист группы «Любэ» рассказал, где он любит отдыхать

Николай Расторгуев, солист группы «Любэ», поделился своими предпочтениями относительно места отдыха после концертов. Вместо известных курортов за границей, он предпочитает живописные места в селе Троицкое округа Мытищи, где он проживает.

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Расторгуев утверждает, что проводит свой отдых в основном рядом с домом. Фронтмен группы «Любэ» рассказал, что в окрестностях этого поселения есть знаменитое Клязьминское водохранилище, по набережной которой он любит прогуливаться в свободное от творческой деятельности время.

— Мое самое любимое место отдыха – это мой дом. Вот я живу в Подмосковье и мне нравится отдыхать именно здесь, мне другие места, а особенно какие-то Бали или Мальдивы, не нужны, — заключил артист в интервью Regions.



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