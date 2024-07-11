В суд Петербурга поступило дело об убийстве Игоря Талькова

Петроградский суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении Валерия Шляфмана, заочно обвиняемого в убийстве певца Игоря Талькова в октябре 1991 года. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Петроградский районный суд г. Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении Валерия Шляфмана, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15, п. "д" ст. 102 УК РСФСР (покушение на умышленное убийство), п. "д" ст. 102 УК РСФСР (умышленное убийство, совершенное опасным для жизни людей способом)", - говорится в сообщении.



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Материалы дела уже переданы судье.