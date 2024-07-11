Экстрасенс Гецати решил уйти в затишье после шоу «Холостяк»

Аланский провидец Константин Гецати, участвовавший в шоу «Холостяк», порассуждал о прошедшем годе и заявил о намерении уйти в затишье.

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По его словам, 37-й год его жизни оказался «удивительным», за это время в жизни медиума были как разочарования, так и позитивные моменты.

— Огромное количество съемок, не один проект. Многие не поняли, что последний был исключением, а не стремлением к медийной жизни, и предложения от разных шоу до сих пор поступают. Люди не понимают, почему я отказываюсь. Не понимают, почему в самый разгар я вдруг решил снова уйти в тень. А я решил. Хватит мне ТВ, хочу быть ближе к простым людям, — написал экстрасенс в своем Telegram-канале.



Константин Гецати ранее рассказал, почему не выбрал никого в «Холостяке». Он отметил, что его финальный выбор девушки был самым эмоциональным, но и самым взвешенным.

Экс-солистка «ВИА Гра» Ольга Меганская изначально считалась фавориткой шоу «Невеста. Экстра любовь», ей пророчили как минимум место в финале. Девушка поделилась, как пережила отказ.

Другая финалистка Валерия Некрасова отнеслась к ситуации на шоу с юмором. Она сказала, что будет жаловаться в ассоциацию магов и чародеев, потому что аланского провидца надо лишить лицензии. Она отметила, что изначально они с Гецати были на дружеской волне и чувствовали «особый вайб».