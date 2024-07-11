Дочь Глюкозы рассказала о ссорах с отцом

Дочь певицы Глюкозы Лидия Чистякова-Ионова призналась в беседе с Voice, что часто спорит с отцом по рабочим вопросам.

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Чистякова-Ионова уточнила, что с каждым годом ей стало легче взаимодействовать с отцом. Она назвала родителя своим главным фанатом и критиком.

«Потому что смотрит на все очень здраво. Я безумно счастлива, что у меня есть такие люди в команде, где всегда замешано много мнений, но последнее слово будет за мной, и я это очень ценю!» — поделилась артистка.



Лидия пошла по стопам матери, она выступает под псевдонимом Рэй. Дочь знаменитости с 11 лет начала записывать песни. По словам Рэй, именно отец, бизнесмен Александр Чистяков, помогает ей развиваться в творческой профессии. Певица отмечала, что мать не занимается ее продвижением, но всегда поддерживает и одна из первых оценивает треки.

В мае 2023 года Рэй призналась, что ее слова часто «коверкают» в СМИ. По мнению молодой артистки, журналистам стоит «фильтровать» те сведения, которые они распространяют. Она отметила, что негативно относится к слухам о себе, так как их «берут из ниоткуда».