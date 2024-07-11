Валерию Меладзе убрали щель между зубами

Певец Валерий Меладзе больше двух лет не живет в России. В июне появились сообщения о приезде артиста для выступления на корпоративе за 12 млн рублей. Также говорилось, что певец финансово помог тяжелобольному журналисту Отару Кушанашвили. Очевидно, что Меладзе немало средств вкладывает в себя и собственную внешность. Можно заметить, что певец исправлял некоторые недостатки, заметно преобразилась улыбка Меладзе. Стоматолог-ортопед Альберт Аракелян рассказал сайту «Страсти», сколько артист мог потратить на исправление диастемы и каким было исходное состояние зубов музыканта.

© Passion.ru

© Дмитрий Коробейников/ZERKALO/East News

© Starface.ru

Специалист сравнил фотографии певца в молодости и сейчас и обратил внимание на изменения в улыбке артиста.

«На фото в молодости отчетливо заметны скученность зубов, хаотичное стирание и естественный желтый оттенок, кариесы, но звезде провели ортопедическое лечение и улыбка преобразилась. У певца сделаны ровные керамические реставрации, мамелоны (прозрачный режущий край – прим.), что дало омолаживающий эффект. Сложно оценивать работу, так как на многих фотографиях наблюдаются диастема (щель между верхними центральными зубами – прим.), что придавало аутентичность в молодости, либо пародонтологические нарушения. Последние пару лет диастема пропала, это говорит о том, что Валерий прошел повторно перепротезирование фронтальных зубов, закрыв диастему. Цены на данную процедуру могут очень разниться в зависимости от клиники и случая пациента. Опираясь на исходное состояние зубов Меладзе, я могу предположить, что на исправление диастемы потребовалось от 250 тыс. до 300 тыс. рублей».



Ранее Аракелян рассказал, что певица Инстасамка меняла виниры. Специалист говорил: видно, что процедура делалась быстро, так как зубы артистки в придесневой зоне имеют разные контуры зенитов.