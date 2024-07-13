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Суд в США прекратил дело против Алека Болдуина, обвиняемого в убийстве оператора

Суд в штате Нью-Мексико прекратил дело против американского актёра Алека Болдуина, которого привлекали по обвинению в непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс во время подготовки к съёмкам фильма «Ржавчина» в 2021 году. Об этом пишет The Guardian.

Суд прекратил дело об убийстве против актера Болдуина
© аккаунт Алека Болдуина в соцсети

Ранее адвокаты Болдуина попросили снять с него обвинения в непредумышленном убийстве.

Алек Болдуин не признал свою вину в гибели оператора на съемках «Ржавчины»

Также сообщалось, что оружейницу фильма «Ржавчина» приговорили к 18 месяцам заключения.

Шоу-бизнес
Галина Хатчинс
Алек Болдуин