Суд прекратил дело об убийстве против актера Болдуина

Суд в штате Нью-Мексико прекратил дело против американского актёра Алека Болдуина, которого привлекали по обвинению в непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс во время подготовки к съёмкам фильма «Ржавчина» в 2021 году. Об этом пишет The Guardian.

© аккаунт Алека Болдуина в соцсети

Ранее адвокаты Болдуина попросили снять с него обвинения в непредумышленном убийстве.

Алек Болдуин не признал свою вину в гибели оператора на съемках «Ржавчины»

Также сообщалось, что оружейницу фильма «Ржавчина» приговорили к 18 месяцам заключения.