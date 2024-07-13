Суд прекратил дело об убийстве против актера Болдуина

Суд в США прекратил дело против Алека Болдуина, обвиняемого в убийстве оператора
Суд в штате Нью-Мексико прекратил дело против американского актёра Алека Болдуина, которого привлекали по обвинению в непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс во время подготовки к съёмкам фильма «Ржавчина» в 2021 году. Об этом пишет The Guardian.
Ранее адвокаты Болдуина попросили снять с него обвинения в непредумышленном убийстве.
Алек Болдуин не признал свою вину в гибели оператора на съемках «Ржавчины»
Также сообщалось, что оружейницу фильма «Ржавчина» приговорили к 18 месяцам заключения.