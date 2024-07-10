Муцениеце высмеяла намерение Прилучного отсудить у нее детей

Несколько дней назад в Сети появилась информация, что популярный «мажор» Павел Прилучный собирается судиться со своей бывшей женой, актрисой Агатой Муцениеце. Звезда фильма «На игре» хочет, чтобы их общие дети — 11-летний Тимофей и 7-летняя Мия, проживали вместе с ним и его новой супругой Зепюр Брутян. В конце лета, 29 августа, наследникам артистов придется решить, с кем из родителей жить.

Ну а пока до суда еще есть время, Агата всеми силами пытается доказать, что она действительно хорошая мама. Подшутить над бывшим Муцениеце, впрочем, тоже не против. Накануне знаменитость выложила в Сеть свой семейный влог «Честные будни». На одном из кадров актриса запечатлела совместное времяпрепровождение с дочерью Мией. Малышка жарила бананы.

В какой-то момент девочка воспользовалась ножом. Агата попросила ее быть осторожнее с острым предметом. Актриса переживала, что Мия может пораниться.

«Мия, аккуратно с ножом. А то некоторые сразу будут пытаться лишить меня родительских прав», — произнесла Агата Муцениеце, внимательно посмотрев в камеру.