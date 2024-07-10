Иосиф Пригожин высказался в поддержку Меладзе

Иосиф Пригожин высказался в поддержку Валерия Меладзе. Он считает, что артисту, который попал под шквал критики, следует дать шанс.

"Неправильно осуждать людей, которые хотят вернуться к себе домой. У каждого человека должен быть шанс. Главное — не заблудиться, не потеряться, не стать жертвой негодяев. Мы все не безгрешны", - считает продюсер.



Об этом он заявил в интервью News.ru.

Меладзе задумался о возвращении в Россию

По его мнению, композиции Валерия Меладзе по-прежнему пользуются популярностью у россиян. Он напомнил, что артист - грузин, который вырос на Укриане, но свою карьеру сделал именно в России. Так что если он будет жить в России и ему разрешат здесь работать, он будет собирать стадионы, убежден продюсер.