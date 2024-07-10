Звезда шоу «Однажды в России» Яна Кошкина попала в больницу

Российская модель, ведущая и актриса Яна Кошкина сегодня не на шутку напугала подписчиков личного блога. Дело в том, что звезда шоу «Однажды в России» неожиданно оказалась в медицинском учреждении Санкт-Петербурга. 34-летней артистке провели срочную операцию.

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Сейчас с Яной все, судя по всему, в полном порядке. На личной странице в Сети Кошкина уже опубликовала несколько новых снимков из клиники. В описании к фотографиям модель искренне поблагодарила врачей, которые принимали участие в ее «спасении». Знаменитость также проникновенно обратилась к своему мужу и семье. Не забыла Яна и о поклонниках.

«Спасибо моему мужу, который ни на шаг не отходил от меня. Спасибо моим родителям, близким и друзьям, которые каждую секунду поддерживали меня! Спасибо вам, мои дорогие подписчики, за вашу любовь. Люблю вас! Всем здоровья!» — написала Кошкина на странице своего блога.



По каким причинам Яна Кошкина оказалась в больнице, неизвестно. Возможно, знаменитость чуть позже приоткроет завесу этой тайны. Сейчас звезде шоу «Однажды в России» нужно набираться сил.