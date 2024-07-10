Актрисе Яне Кошкиной провели срочную операцию

Актрисе Яне Кошкиной провели операцию в одной из больниц Санкт-Петербурга
Накануне в одной из клиник Санкт-Петербурга актрисе Яне Кошкиной потребовалось срочное хирургическое вмешательство.
Причину своего попадания на операционный стол актриса озвучивать не стала, однако поблагодарила врачей, которые, по ее словам, буквально спасли ей жизнь.
Первая фотография появилась уже из палаты, где Яна сейчас находится.
Раскрыта личность супруга актрисы Яны Кошкиной
Судя по всему, операция прошла успешно, и сейчас звезда чувствует себя удовлетворительно.
«Спасибо моему мужу, который ни на шаг не отходил от меня. Спасибо моим родителям, близким и друзьям, которые каждую секунду поддерживали меня! Спасибо Вам, мои дорогие подписчики, за Вашу любовь. Люблю Вас! Всем здоровья!» - написала актриса в блоге.