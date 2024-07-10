Актрисе Яне Кошкиной провели срочную операцию

Накануне в одной из клиник Санкт-Петербурга актрисе Яне Кошкиной потребовалось срочное хирургическое вмешательство.

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Причину своего попадания на операционный стол актриса озвучивать не стала, однако поблагодарила врачей, которые, по ее словам, буквально спасли ей жизнь.

Первая фотография появилась уже из палаты, где Яна сейчас находится.

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Судя по всему, операция прошла успешно, и сейчас звезда чувствует себя удовлетворительно.