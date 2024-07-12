Актрисе Яне Кошкиной провели срочную операцию

Врачи провели актрисе Яне Кошкиной экстренную операцию после госпитализации в Санкт-Петербурге. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети.

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Кошкина не назвала причину хирургического вмешательства. Однако уточнила, что на тот день были запланированы съемки, но ей пришлось их отменить. Операцию актрисе проводил заведующий отделением, который вышел на работу в свой выходной, чтобы прооперировать пациентку. Знаменитость выразила слова благодарности всем, кто ей помог.

«Спасибо девочкам из 604-й палаты и скорейшего вам выздоровления! Благодарю главного врача больницы Шишкина Юрия Михайловича! Огромное спасибо каждому, кто принимал участие в моем спасении. Спасибо моему мужу, который ни на шаг не отходил от меня. Спасибо моим родителям, близким и друзьям, которые каждую секунду поддерживали меня! Спасибо вам, мои дорогие подписчики, за вашу любовь. Люблю вас! Всем здоровья!» – поблагодарила Кошкина.



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