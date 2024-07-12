Актрисе Яне Кошкиной провели срочную операцию

Врачи провели актрисе Яне Кошкиной экстренную операцию после госпитализации в Санкт-Петербурге. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети.
Кошкина не назвала причину хирургического вмешательства. Однако уточнила, что на тот день были запланированы съемки, но ей пришлось их отменить. Операцию актрисе проводил заведующий отделением, который вышел на работу в свой выходной, чтобы прооперировать пациентку. Знаменитость выразила слова благодарности всем, кто ей помог.
«Спасибо девочкам из 604-й палаты и скорейшего вам выздоровления! Благодарю главного врача больницы Шишкина Юрия Михайловича! Огромное спасибо каждому, кто принимал участие в моем спасении. Спасибо моему мужу, который ни на шаг не отходил от меня. Спасибо моим родителям, близким и друзьям, которые каждую секунду поддерживали меня! Спасибо вам, мои дорогие подписчики, за вашу любовь. Люблю вас! Всем здоровья!» – поблагодарила Кошкина.
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