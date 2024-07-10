Дочь Глюкозы прокомментировала слухи о беременности

Слухи о беременности — участь каждой девушки, которая на протяжении долгого времени находится в отношениях. 17-летняя дочь певицы Глюкозы Лидия Чистякова не стала исключением. Уже более года у Лидии роман с парнем, которого она пока скрывает от поклонников. Несмотря на юный возраст, фэны уверены: семейная жизнь у Лидии не за горами. Что на этот счет думает сама певица (старшая дождь Глюкозы, как и мама, строит музыкальную карьеру и выступает под псевдонимом ray!), она рассказала нашим коллегам из VOICE.

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По словам Лидии, к детям она пока точно не готова (к слову, ray! уже не впервые опровергает подобные сплетни и считает, что их распространяют хейтеры и завистники). Она справедливо отмечает, что ребенок — большая ответственность, и Лидия вообще не уверена, что когда-либо будет готова взять ее на себя.

Не думаю, что я когда-либо буду готова к детям. Я человек очень импульсивный, эмоциональный, и понимаю, что здраво к такой идее вряд ли смогу подойти. Считаю, что новую жизнь в мир надо приносить только осознанно. Когда ты сам к этому готов, партнер к этому готов, и вы понимаете, что можете сделать из ребенка личность, человека. Честно, я этого боюсь. Боюсь того, что не смогу этого когда-либо сделать... Семья — это два человека изначально. Скорее всего, мы будем жить по этому принципу. Ребенок — это просто взаимная любовь, которую вы 100% готовы отдавать этому маленькому человеку. Именно маленькому человеку. Вот почему я, честно скажу, может, в любви и справлюсь, но со всем остальным нет



Лидия Чистякова в разговоре с VOICE