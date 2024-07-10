Бывший муж Бородиной показал автомобиль за 39 миллионов рублей

Бывший муж телеведущей Ксении Бородиной блогер Курбан Омаров показал свою новую машину за 39 миллионов рублей. Об этом он похвастался в Telegram-канале.

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В своем Telegram-канале Омаров опубликовал видео своего визита в автомобильный салон. При этом блогера сопровождает его новая жена Валерия. Позже в ролике можно увидеть, как Омаров оформляет документы на внедорожник Mercedes-Benz. Цена такого автомобиля составляет 39 миллионов 700 тысяч рублей.

Покупку уже прокомментировала супруга Омарова Валерия. Она поздравила мужа с новым автомобилем и призналась, что тоже разделяет страсть Омарова к дорогому транспорту.

«Любимый, я хочу искренне поздравить тебя с этой покупкой. Разделяю твою любовь к автомобилям, с нетерпением жду запланированных путешествий с тобой за рулем», — написала она.



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