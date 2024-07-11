Семенович рассказала о своем возлюбленном

Певица Анна Семенович опровергла в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) слухи, что ее возлюбленный Денис – «изверг и монстр».

Семенович назвала своего партнера «самым лучшим». Артистка уточнила, что никогда не находится рядом с теми мужчинами, с которыми ей нехорошо.

«Я сама добрый и позитивный человек, и со мной находятся только такие люди. Потому что других людей я из своего пространства просто убираю. Поэтому все, что про него пишут, — все неправда», — заявила певица.



По словам Семенович, ее возлюбленный – очень отзывчивый и позитивный человек, который очень любит своего сына и поддерживает бывшую супругу во всем.

Семенович уточнила, что познакомилась с партнером в московском ресторане. Мужчина сразу не узнал, что перед ним – звезда поп-музыки.

«Только когда мы пошли в караоке после ресторана. Когда я начала петь, а все остальные снимать, он спросил друга: «А почему ее все снимают?». А ему отвечает: «Ты чего? Это же Аня Семенович». Он сказал, что был поражен моим пением. Я пела песню «Любовь, похожая на сон». Через три месяца мы только начали серьезно встречаться», — поделилась артистка.



В июне стало известно, что Семенович встречается с женатым мужчиной. Знаменитость вышла на связь и объяснила, что возлюбленный находится в бракоразводном процессе.