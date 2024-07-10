Российский певец Олег Газманов отреагировал на введенные против него санкции со стороны Запада. Lenta.ru

В 2022 году Олегу Газманову запретили любую финансовую деятельность на территории Латвии — у артиста и его жены там есть дом, который он приобрел во время поездок на музыкальный фестиваль. Однако ни продать жилье, ни въехать на территорию Латвии артист не может из-за санкций. Passion.ru

«Я имею право только платить коммуналку, да и то это сложно из-за ликвидации счетов. Да пусть подавятся этой квартирой! Я — кавалер всех санкций, которые можно наложить», — заявил Газманов. WomanHit.ru