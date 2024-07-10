54-летний Авраам Руссо в диско образе выступил в защиту мужчин

Певец Авраам Руссо в диско образе выступил в защиту мужчин. Об этом сообщает «Пятый канал».

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Авраам Руссо заявил, что на рынке большое количество произведений о женщинах, а вот о мужчинах — недостаточно. Он выступил в защиту сильного пола и записал песню и клип.

«Приятный такой хит действительно для всех. Потому что все поют про девушек, а здесь мужчина. Не женщина вышла танцевать, а мужчина вышел погулять и танцевать, понимаете?» — добавил певец.



Новый клип исполнителя был снят по мотивам кинокартины «Танцор диско». Именно поэтому Авраам Руссо примерил диско образ, а также пригласил для съемки помимо танцоров своих друзей.

Авраам Руссо начал свою музыкальную карьеру в 16 лет. Артист пел в маленьких кафе и ресторанах, чтобы заработать на жизнь для всей его семьи. На одном из ресторанных выступлений певец познакомился с продюсером Иосифом Пригожиным. В 2001 году Руссо выпустил свой дебютный альбом «Amor». В 2004 году он удостоился премии «Золотой граммофон» за песню «Знаю».