Роскомнадзор: YouTube заблокировал более 200 каналов российских СМИ с 2020 года

Видеохостинг YouTube с 2020 года заблокировал более 200 каналов российских СМИ и общественных деятелей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Роскомнадзор. Отмечается, что в 2020 году американский видеохостинг заблокировал доступ к 13 каналам, в 2021 - 21 интернет-странице, в 2022 - к 63 страницам, в 2023 - к 27 каналу, а с начала 2024 года YouTube ограничил доступ к 83 каналам. Кроме того, в Роскомнадзоре сообщили, что видеохостинг по-прежнему не удалил более 61,3 тыс. запрещенных материалов. 2 июля YouTube удалил несколько популярных каналов зарубежных блогеров, которые рассказывали о России в позитивном ключе, без объяснений причин и возможности восстановления. 30 июня председатель комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявил, что вариант с замедлением скорости работы YouTube в России кажется более реалистичным, чем полная блокировка сервиса. 28 июня российская компания Rteam представила новый видеохостинг "Платформа", который позиционируется как новый конкурент YouTube.