Бьянка судится за кражу своих песен

Певица Татьяна Липницкая, известная под псевдонимом Бьянка, сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что судится из-за авторских прав на свои композиции.

Бьянка обратилась к артистам, которые воруют ее припевы, и в нецензурной форме попросила их так не делать. Она призвала писать песни самостоятельно и не заимствовать чужой контент.

«Вы что, думаете, что мы не найдем и я не подам на вас в суд? Я еще возьму моральную компенсацию. Вы какие-то глупые», — заявила исполнительница.



19 июня Липницкая отменила три концерта в Германии. Причиной отмены стало пренебрежительное отношение со стороны организаторов к Бьянке и ее коллективу, а также невыполнение бытового райдера в полном размере.

Липницкая обвинила организаторов концерта в непрофессионализме. По словам исполнительницы, заказчики не смогли забронировать рейс для оптимального перелета, предоставив самые дешевые авиабилеты на 14 часов без откидной спинки и питания на борту. Она призналась, что пережила два нервных срыва и паническую атаку из-за перелета длительностью 25 часов.