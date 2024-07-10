В Госдуме придумали наказание для Пугачевой

Депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что певице Алле Пугачевой может грозить до пяти лет колонии, если в ее постах выявят дискредитацию российской армии. Об этом он рассказал РИА Новости.

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Пугачева уехала в Израиль после признания ее мужа, комика Максима Галкина* иностранным агентом в России в сентябре 2022 года. В июле 2024-го певица опубликовала пост, посвященный украинскому кризису, написав, что «всему есть предел». Журавлев после этого заявил, что Пугачеву «давно уже пора признать иноагентом».

По данным РИА Новости, депутат уже направил в Минюст запрос о признании певицы иноагентом. По его словам, следующим шагом станет изучение ее постов «на предмет присутствия в них дискредитации российской армии». Журавлев подчеркнул, что речь идет об уголовной статье, наказание по которой составляет до пяти лет лишения свободы.

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Депутат добавил, что Пугачевой будет сложнее зарабатывать в России, если ее признают иноагентом. У людей, внесенных в реестр иноагентов, запрещено размещать рекламу, также нельзя финансировать их деятельность из российских источников, подчеркнул он.

«Уверен, что большая часть заработка Пугачевой до сих пор шла из России <…>. Потеряв связь со своей страной и обливая ее грязью, она не должна и жить за ее счет», - заявил Журавлев.



*включен Минюстом РФ в реестр иноагентов.