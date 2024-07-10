Российский певец Олег Газманов отреагировал на введенные против него санкции со стороны Запада. Слова исполнителя приводит RT.

Газманов заявил, что помимо Евросоюза (ЕС), ограничения против него ввели Новая Зеландия и Канада.

«Я кавалер практически всех санкций, которые можно наложить на артиста. Ну я тоже на всех на них наложил», — отметил он.



Исполнитель хита «Мои ясные дни» рассказал, что из-за санкций не может попасть в свою квартиру в Юрмале. Его супруга также не может посещать это жилье, хотя против нее не введены ограничения.

«Я не жалуюсь, пусть подавятся этой квартирой», — заявил Газманов.



Ранее певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) назвал причину, по которой его включили в санкционный список ЕС. О персональных ограничениях против Дронова стало известно с принятием ЕС 14-го пакета санкций против России. Также в санкционный список попали певица Полина Гагарина и актер Иван Охлобыстин.