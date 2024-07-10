Дуа Липа стала самой популярной артисткой полугодия по версии Forbes
Аналитический бизнес-журнал Forbes USA опубликовал отчет о том, что случилось в музыкальной индустрии за первые шесть месяцев 2024 года. Оказалось, что самой популярной артисткой полугодия стала Дуа Липа: ее треки Houdini и Training Season чаще всего проигрывались на различных радиостанциях и попадали в чарты.
В топ также вошли композиции Бейонсе, Бенсона Буна, Тедди Свимса и Тейт Макрей. Рейтинг издания цитирует русскоязычный Forbes.
Самым кассовым туром полугодия стали гастроли Мадонны, приуроченные к сорокалетию ее дебютной пластинки. Среднее количество зрителей на каждом шоу составило 13378 человек. Один билет в среднем обходился поклонникам певицы в 208 долларов. Общая прибыль от CELEBRATION TOUR оценивается в 178 миллионов долларов.
Самым дорогим музыкальным удовольствием этого полугодия стали концерты Адель в резиденции в Лас-Вегасе. Средняя цена билета на одно из таких шоу составила полторы тысячи долларов.
Ранее в этом году имя Дуа значилось в списке богатейших британцев моложе 40 лет. В апреле артистка появилась на обложке журнала Time в качестве одной из 100 самых влиятельных людей на планете.
В начале мая Дуа представила на суд публики третий альбом, получивший название Radical Optimism. Лонгплей много критиковали, потому что он не соответствовал ожиданиям меломанов. Звук Медиа опубликовал собственную рецензию на релиз.
Дуа Липа стала самой популярной артисткой полугодия по версии Forbes
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