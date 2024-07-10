Дуа Липа стала самой популярной артисткой полугодия по версии Forbes

Аналитический бизнес-журнал Forbes USA опубликовал отчет о том, что случилось в музыкальной индустрии за первые шесть месяцев 2024 года. Оказалось, что самой популярной артисткой полугодия стала Дуа Липа: ее треки Houdini и Training Season чаще всего проигрывались на различных радиостанциях и попадали в чарты.

В топ также вошли композиции Бейонсе, Бенсона Буна, Тедди Свимса и Тейт Макрей. Рейтинг издания цитирует русскоязычный Forbes.

Самым кассовым туром полугодия стали гастроли Мадонны, приуроченные к сорокалетию ее дебютной пластинки. Среднее количество зрителей на каждом шоу составило 13378 человек. Один билет в среднем обходился поклонникам певицы в 208 долларов. Общая прибыль от CELEBRATION TOUR оценивается в 178 миллионов долларов.

Самым дорогим музыкальным удовольствием этого полугодия стали концерты Адель в резиденции в Лас-Вегасе. Средняя цена билета на одно из таких шоу составила полторы тысячи долларов.

Ранее в этом году имя Дуа значилось в списке богатейших британцев моложе 40 лет. В апреле артистка появилась на обложке журнала Time в качестве одной из 100 самых влиятельных людей на планете.

В начале мая Дуа представила на суд публики третий альбом, получивший название Radical Optimism. Лонгплей много критиковали, потому что он не соответствовал ожиданиям меломанов. Звук Медиа опубликовал собственную рецензию на релиз.