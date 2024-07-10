Брат певицы Гурцкая прокомментировал об обстреле ее квартиры в Москве

Брат певицы Дианы Гурцкая рассказал об обстреле квартиры сестры. Об этом в среду, 10 июля, пишет mk.ru.

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По данным издания, обстрел произошел в квартире на Ружейном переулке. Брат сказал, это какая-то глупость и он не знает, откуда СМИ взяли эту информацию.

— Буквально вчера Диана подъезжала домой и сообщила мне, что ей передали информацию о каких-то сотрудниках в форме, что несколько человек стоят возле ее дома в Ружейном переулке, — рассказал брат Гурцкая.



По его словам, выстрелов не было слышно никому, хотя в доме живут и другие люди, передает издание.

Ранее сообщалось, что пострадавших в результате инцидента нет. Артистка подала заявление в ОМВД по району Хамовники. Уточняется, что силовики уже установили личность стрелка — им оказался житель соседнего дома.